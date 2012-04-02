Під час Євро-2012 до України приїдуть до 2 млн уболівальників

Харків. 2 квітня. УНІАН. Під час Євро-2012 до України приїдуть до 2 мільйонів уболівальників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав голова Державної митної служби України Ігор Калетнік.



За його даними, основна частина вболівальників приїдуть із країн Західної Європи. Для максимального спрощення перетину західного кордону Україна та Польща домовилися про проведення спільного митного контролю в пунктах пропуску, про виділення суцільних смуг руху для вболівальників Євро-2012, а також про здійснення прикордонних та митних перевірок за принципом однієї зупинки.

«Є серйозні напрацювання з польськими колегами, ми їх взяли за основу. Це й окремі смуги, і спільне проведення всіх контрольних процедур. На польській території шляхом однієї зупинки будуть проводитися всі митні та прикордонні процедури», - сказав І.Калетнік.

Він зауважив, що на україно-російському кордоні під час Євро-2012 очікується менше навантаження, однак українські митники планують досягнути з російськими колегами подібних домовленостей.

Крім цього, за словами І.Калетніка, у центральному апараті Держмитслужби під час чемпіонату з футболу буде діяти моніторинговий центр, у якому працюватимуть польські та російські фахівці.