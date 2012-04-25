Три депутати від «Сильної України» увійшли до фракції Партії регіонів

Харків. 25 квітня. УНІАН. Три депутати від партії «Сильна Україна» увійшли до фракції Партії регіонів Харківської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це оголосив на початку сесії міської ради Харківський міський голова Геннадій Кернес.

До фракції ПР увійшли Євген Гутков, Роман Яровий та Єгор Доровський (всі троє – члени постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин),