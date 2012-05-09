На фестивалі «Харьковская сирень» покажуть фільм «Maman» з Мілен Демонжо

Харків. 9 травня. УНІАН. У ході церемонії відкриття ІV міжнародного фестивалю короткометражного кіно «Харьковская сирень» 10 травня буде продемонстрований французький фільм «Maman» за участю Мілен Демонжо.

Про це повідомила співголова оргкомітету фестивалю, начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації Вікторія Маренич.

«Під час відкриття міжнародного кінофестивалю ми плануємо продемонструвати фільм, який стане подарунком для всіх гостей фестивалю, для всіх харків`ян - це фільм «Maman». Це короткометражка, яка триває трохи більше 12 хвилин, це дуже цікава роль Мілен Демонжо, яка зараз дуже активно знімається. Я дуже вдячна обласній державній телерадіокомпанії, ми вперше провели таку роботу і не тільки перегнали фільм в цифровий формат з плівки, а й перевели на російську мову та наклали субтитри. Можна сказати, це спільний україно-французький проект», - зазначила В.Маренич.

На знімку: Мілен Демонжо на фестивалі «Харьковская сирень» минулих років.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА