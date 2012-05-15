Кожен спортсмен, який виграє медаль на Олімпіаді-2012, отримає квартиру - Добкін

Харків. 15 травня. УНІАН. Кожен харківський спортсмен, який виграє медаль будь-якого ґатунку на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, отримає квартиру в Харкові або області.

Про це повідомив в інтерв`ю телеканалу «Оріон» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін.

За його словами, квартири будуть придбані за рахунок спонсорських коштів.

«У Харкові достатньо людей, які відбулися як успішні бізнесмени, а також займаються або раніше займалися спортом. Вони й сьогодні допомагають спортсменам при підготовці до Олімпіади. Крім того, одному із спортсменів, який виборов ліцензію, у вигляді заохочення до завоювання нагород на Олімпіаді, вже надана квартира», - сказав М.Добкін.