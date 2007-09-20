У Шевченківському районі знищено 720 дерев

Харків. 20 вересня. УНІАН. Невідомі здійснили незаконну масштабну вирубку дерев у полезахисних лісових смугах на території Шевченківського району.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управілння СБУ в Харківській області, вирубка була виявлена працівниками Управління спільно з Харківською міжрайонною природоохоронною прокуратурою в ході перевірки інформації про можливе порушення. Встановлено, що вирубка була проведена самовільно, без отримання у встановленому Законом порядку дозвільного документу (лісорубного квитка).

В результаті зазначених злочинних дій зловмисниками було знищено понад 720 дерев ясеня зеленого та інших порід, чим державі було завдано матеріальної шкоди в розмірі близько 300 тисяч гривень.

За матеріалами Управління, Харківською міжрайонною природоохоронною прокуратурою за фактами незаконної вирубки лісу порушено чотири кримінальні справи за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 246 КК України («незаконна порубка лісу»).