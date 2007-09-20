Фельдман: Україні не вистачає ще одного блоку
Він рекомендує харків’ян і дасть грошей
Харків. 20 вересня. УНІАН. Представник БЮТу, харків’янин Олександр ФЕЛЬДМАН готовий профінансувати створення політичної сили, яка об’єднає Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Олега ТЯГНИБОКА, Вєрки СЕРДЮЧКИ та Романа КОЗАКА.
Про це повідомляє прес-служба народного депутата 5-го скликання.
За словами О.ФЕЛЬДМАНА, український виборець сьогодні багато втрачає від того, що «ці видатні політики знаходяться в різних політичних таборах і не можуть об’єднати зусилля». В результаті люди вимушені розриватися у своїх симпатіях, вважає бютівець.
О.ФЕЛЬДМАН переконаний, що ці політики обов’язково мають об’єднатися заради майбутнього, аби не дати одне одному остаточно загубитися.
«Подивіться, що відбувається: Вєрка СЕРДЮЧКА не пішла до парламенту, тому що там уже буде Інна БОГОСЛОВСЬКА. Олегу ТЯГНИБОКУ явно не вистачає жіночої компанії, яку йому могли б скласти Інна Германівна та Вєрка. А Роман КОЗАК з кандидата в президенти взагалі перетворився в кабмінівського клерка. Це колосальна втрата», - заявив О.ФЕЛЬДМАН.
За його словами, він також знайшов гідних кандидатів, котрі зможуть представляти таку політичну силу у Харкові – це Михайло ДОБКІНА та Геннадій КЕРНЕС. Когось із них можна взяти навіть у першу п’ятірку списку цієї політичної сили, вважає О.ФЕЛЬДМАН.