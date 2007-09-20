Кожен 6-й злочин замішаний на наркотиках

Харків. 20 вересня. УНІАН. Протягом січня–серпня цього року на Харківщині органами внутрішніх справ зареєстровано 16,4 тис. злочинів, 33,9% яких тяжкі та особливо тяжкі.

Про йе кореспонденту УНІАН повідомили в обласному управління статистики.

При скоєнні злочинів у 5 випадках використовувалася вогнепальна зброя, у 77 – холодна зброя, засоби злому або інші пристосовані предмети. Більшість злочинів було вчинено у містах та селищах міського типу – 82,2%.

Найбільш поширені злочини - загальнокримінальної спрямованості, їхня кількість склала 14,9 тис. випадків (90,5%) та зменшилась на 1,9% порівняно з відповідним періодом минулого року.

У 1,4 рази зріс незаконний обіг зброї, кількість випадків порушення правил безпеки дорожнього руху – у 1,2 рази, кількість випадків шахрайства – на 1,8%, тяжких тілесних ушкоджень, причинених умисно – на 0,5%. Кількість випадків розбійних нападів зменшилась на 19,5%, грабежів – на 18,9%, замахів на згвалтування та згвалтувань – на 0,5%.

У області домінували злочини проти власності (43,1%), однак їх кількість порівняно з відповідним періодом минулого року скоротилась на 14,3%. Кожен 6 злочин, серед скоєних с початку року, пов’язаний з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення, кількість таких злочинів зросла на 4,9%.

За даними управлінні статистики, органи внутрішніх справ виявили 33 організовані групи (злочинні організації), з них 3 – з міжнародними зв’язками. Тривалість дії 25 груп (75,8%) не перевищувала одного року, 5 (15,1%) – двох років, та 3 (9,1%) – від 3-х до 6-ти років.

Цими злочинними організаціями було вчинено 327 злочинів, справи по яких направлено до суду. З загальної кількості злочинів 30,9% припадало на крадіжки, 11,0% – на торгівлю людьми, або інші незаконні угоди передачі людини, 10,7% – на злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, або прекурсорів.

Крім того, в області виявлено 113 осіб, які вчинили злочини у складі організованих груп. За січень–серпень засуджено до позбавлення волі за злочини, скоєні у складі злочинних організацій, 47 осіб.