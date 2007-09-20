Триває акція «Колосок пам’яті»

Харків. 20 вересня. УНІАН. На Харківщині триває робота щодо ознайомлення учнівської та студентської молоді з подіями 1932-1933 років в Україні.

Як повідомляє веб-сайт облдержадміністрації, головне управління освіти і науки, місцеві відділи освіти, керівники загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих навчальних закладів розпочали роботу щодо проведення щорічної акції «Колосок пам’яті».

В рамках заходу учні загальноосвітніх навчальних закладів покладають колоски пшениці до пам’ятників та меморіалів жертвам геноциду українського народу.

З 1 вересня в закладах освіти області розпочато проведення тематичних уроків, лекцій, виховних годин та годин спілкування, присвячених подіям Голодомору в Україні.

У бібліотеках загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів області тривають постійно діючі виставки, присвячені подіям 1932-1933 років.

В закладах освіти області проводяться конкурси дитячих творчих робіт, рефератів, стіннівок, плакатів, дитячих малюнків, присвячені трагічним подіям.

Крім того, на Харківщині триває пошукова робота по збиранню документальних матеріалів та свідчень очевидців Голодомору.

Станом на 10 вересня у проведенні акції «Колосок пам’яті» взяло участь близько 28 тисяч дітей, повідомляє веб-сайт.