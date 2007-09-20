Китайці ознайомляться з Ан-140 та Ан-74

Харків. 20 вересня. УНІАН. У середу, 19 вересня, в Пекіні почала роботу міжнародна авіаційна виставка Aviation Expo/China 2007. АНТК ім. О.К.Антонова - постійний учасник виставок, що проходять у Китаї, представляє увазі промислових підприємств країни свої широкі можливості в розробці, випробуваннях і сертифікації пасажирських регіональних і транспортних літаків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі АНТК ім. Антонова, серед спільних проектів, запланованих до обговорення в ході виставки, - програма створення нового 70-містного турбогвинтового літака МА700, згідно з підписаним 27 серпня Меморандумом про взаємопорозуміння між Xi’an Aircraft Industry Group Co. Ltd і АНТК ім. Антонова.

Зараз китайська сторона розробляє технічні вимоги до цього літака. В цьому проекті партнери братимуть участь на принципах розділення ризиків.

«Антонов» планує обговорити з Першою Авіабудівною Корпорацією Китаю (AVIC I) форми взаємодії в рамках програми розробки великого комерційного вантажного літака, виробництво якого здійснюватиметься в Китаї.

На зустрічі з представниками Shaanxi Aircraft Industry (Group) Co. Ltd. (SAС) буде розглянуто напрямки подальшого розвитку програми нового транспортного літака Y8F600.

Планується також проведення переговорів із питання подовження ресурсів і термінів служби літаків Ан-26 і Ан-30, раніше поставлених до КНР.

Крім того, «Антонов» пропонує увазі відвідувачів виставки низку своїх сучасних літаків, які можуть ефективно працювати в умовах Китаю. Це пасажирський Ан-140, багатоцільові сімейства Ан-74, Ан-32, Ан-38, транспортні літаки Ан-70 і Ан-124-100 «Руслан». Відбудеться презентація сімейства пасажирських, адміністративних і транспортних літаків нового покоління Ан-148. Високе розташування двигунів над крилом дає їм низку переваг при експлуатації з непідготовлених ЗПП, зокрема з майданчиків із трав`яним, грунтовим і кам`янистим покриттями. Такі аеродроми розташовані, наприклад, у малоосвоєних західних територіях Китаю. Більшість із них слабо оснащена засобами наземного обслуговування літаків. Проте для експлуатації Ан-148 досить наймінімальнішого комплекту наземного устаткування.