У Харкові найбільш ефективною є виборча кампанія БЮТ

Київ. 20 вересня. УНІАН. Експерти вважають, що в Харкові найбільш ефективною є виборча кампанія БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчить експертне опитування, проведене громадською організацією «Соціополіс» за замовленням Агентства моделювання ситуацій, котре було презентоване на прес-конференції в Києві.

Зокрема, 86% експертів висловили думку, що виборча кампанія БЮТ у Харкові найбільш ефективна.

На другому місці, на їхню думку, йде кампанія Партії регіонів - 41%.

Експерти вважають, що такий високий рейтинг БЮТ у східній Україні можна пояснити поїздкою Юлії ТИМОШЕНКО до Харкова і проведенням дуже вдалої презентації, побудованої на «промахах» Партії регіонів.

Особливості виборчої кампанії Харкова експерти пов`язують з фігурою мера Харкова Михайла ДОБКІНА, зокрема, зниженням довіри до нього населення Харкова, його конфліктам з місцевим бізнесом, а також розбіжностями з іншими регіональними діячами Партії регіонів. На їхню думку, така недовіра до міського мера істотно знижує рейтинг Партії регіонів у Харкові.

У той же час у Харкові спостерігається зростання рейтингу БЮТ, а ефективність виборчої кампанії цієї політичної сили визнана експертами значно більшою порівняно з виборчою кампанією Партії регіонів.

Експертне опитування було проведене з 13 по 18 вересня, були опитані 32 кваліфіковані експерти (відомі політологи, соціологи і журналісти).