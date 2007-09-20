Маркевич готовий до поразки від ”Евертона” з мінімальним рахунком

У прес-центрі клуба "Евертон" на стадіоні "Гудісон Парк" відбулась передматчева прес-конференція перед грою Кубка УЄФА з "Евертоном", в якій взяли участь головний тренер "Металіста" Мирон Маркевич і захисник - сербський легіонер Мілан Обрадович.

Маркевич на початку спілкування зі ЗМІ заявив: "Природно фаворитом у цій зустрічі усі вважають "Евертон", у якого досить непогані нападники і, який, безумовно, буде шукати щастя в атаці. Ми ж будемо грати від оборони, і сподіватися на вдалі контратаки".

На питання - чи є рецепт проти "Евертона", Маркевич відповів дипломатично: "Завтра побачите".

Щодо результату, який би влаштував "коуча" "Металіста" - він сказав, що непоганим результатом буде нічия, але і навіть скромна поразка - 0:1 або 1:2 теж у принципі задовольнить його команду.

Мілан Обрадович відповів, що з Мироном Богдановичем була серйозна розмова, як відпрацьовувати в захисті. До сильної сторони "Металіста" Обрадович відніс, насамперед, дух команди. Мирон Маркевич додав, що ми не будемо відходити від своєї манери гри, намагатися більше тримати м`яч і не дати "Евертону" грати у свій футбол і широко розвертати свої атакуючі дії. Цікавило журналістів і питання - хто буде стояти у воротах? Маркевич однозначно відповів: "Олександр Горяінов".

Після завершення прес-конференції, тут же на стадіоні "Гудісон Парк" відбулося передматчеве тренування футболістів "Металіста". Насьогодні у планах команди спочатку відпочинок, а потім відвідування музею "Бітлз" у Ліверпулі. Цей пункт програми Маркевич назвав обов`язковим: "Я старий бітломан і пропустити таку можливість ми ніяким чином не можемо".