За своїми земляками-фанами в Харкові спостерігатиме німецька поліція

Харків. 13 червня. УНІАН. До Харкова прибула офіційна делегація працівників німецької поліції, які спостерігатимуть за своїми співгромадянами під час матчу Голландія - Німеччина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, до складу делегації увійшли 12 іноземних поліцейських, яких очолює Катя Крус.

Начальник міського управління міліції Ігор Болюх привітав усіх із приїздом і висловив сподівання на тісну співпрацю під час проведення Євро-2012. Він ознайомив німецьких колег із роботою Єдиного центру моніторингу оперативного штабу з питань Євро-2012 щодо забезпечення охорони громадського порядку.

Під час зустрічі було ухвалено рішення, що в день проведення матчу Голландія -Німеччина групи поліцейських Німеччини разом із перекладачами будуть спостерігати за німецькими уболівальниками у фан-зоні та в чаші стадіону «Металіст».

«Сподіваємося, що разом із колегами ми зробимо все можливе, аби в нашому місті відбулося свято футболу без порушень громадського порядку, - сказав І.Болюх.

По закінченні зустрічі поліцейська делегація Німеччини вирушила безпосередньо до фан-зони та стадіону «Металіст».

Як повідомлялося, 13 червня на стадіоні «Металіст» відбудеться матч між збірними Голландії та Німеччини. Початок матчу - о 21.45.