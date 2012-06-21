Депутати привітали журналістів з присвоєнням високих звань

Харків. 21 червня. УНІАН. Сьогодні на початку пленарного засідання XIII сесії Харківської обласної ради депутати привітали представників ЗМІ Харківщини, яким цього року було присвоєно почесні звання «Заслужений журналіст України».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, оглядача газети «Харьковские известия» Харківської міськради Олександра Шарікова та редактора творчої групи «Служба інформаційного мовлення» радіомовлення Харківської обласної державної телерадіокомпанії Ганну Хлистун з присвоєнням почесних звань привітали губернатор Михайло Добкін та голова облради Сергій Чернов.

Відповідний Указ підписав Президент України Віктор Янукович 6 червня 2012 року.

За словами журналіста з 35-річним стажем Г.Хлистун, отримання такої нагороди - дуже приємне та почесне.

«Я ніколи про це не думала. Приємно, що мій скромний внесок був помічений, оскільки поряд зі мною працюють десятки журналістів, рівень професіоналізму яких нітрохи не нижчий, а може навіть і вищий. Здається, за останні 5-10 років це другий випадок, коли таке високе звання присвоєно пересічному журналісту, який ніколи не був керівником якогось ЗМІ», - сказала Г.Хлистун.

Як зазначив О.Шаріков, для нього така нагорода була справжньою несподіванкою, але дуже приємною.

«Присвоєння такого високого звання в спортивній журналістиці буває дуже рідко. Тому я вважаю, що ми зробили свій, хоч і невеликий, внесок у пропаганду спорту та фізичної культури. Наше завдання - відновити та залучити той інтерес до спорту і культури, який був загублений. Для цього новини повинні бути цікавими. Треба шукати, знаходити такі підходи, слова, щоб людям було цікаво», - зазначив О.Шаріков.