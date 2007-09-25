Бомби у Харкові не знайшли

Харків. 25 вересня. УНІАН. Під час поїздки у Харківську область лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА жодного інциденту не сталося.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН керівник Центру громадських зв’язків Головного управління МВС України в Харківській області Лариса ВОЛКОВА.

«Жодного інциденту, ніяких ексцесів сьогодні в області не сталося», - сказала Л.ВОЛКОВА.

За її словами, правоохоронні органи відповідно зреагувала на повідомлення в пресі про можливі провокації у ході відвідування В.ЯНУКОВИЧЕМ Богодухова і Харкова. Зокрема, сказала вона, «були виділені додаткові сили і вжиті належні заходи безпеки».

«Провадилися візуальні огляди, працювали камери відеоспостереження у місцях перебування Віктора ЯНУКОВИЧА, підключалися працівники карного розшуку, були підсилені слідчо-оперативні групи», - додала Л.ВОЛКОВА.

Вона зазначила, що у цей час В.ЯНУКОВИЧ вже вилетів за межі Харківської області.