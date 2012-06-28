Харків. 28 червня. УНІАН. На Харківщині відбулися урочистості з нагоди 16-ї річниці прийняття Конституції.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, урочистості з нагоди свята пройшли сьогодні на площі Рози Люксембург.



Квіти до підніжжя монумента Незалежності України поклали перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Валентин Дулуб, перший заступник Харківського міського голови Олександр Кривцов, керівник виконавчого апарату Харківської обласної ради Сергій Клименко, архієпископ Харківський і Богодухівський Онуфрій, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та міськвиконкому, представники громадських організацій та духовенства, депутати різного рівня і рядові харків`яни.