...І як про це пишуть в Україні

Гучний скандал у Харкові: другий день поспіль місцеві телеканали транслюють робоче відео, як чинний мер міста Михайло Добкін записував свої передвиборчі ролики

П’ять із гаком хвилин нецензурної лексики у виконанні людей, схожих на Добкіна і секретаря міської ради Геннадія Кернеса б’ють рекорди популярності і в Інтернеті

(за кількістю переглядів запис увійшов до світової десятки, і його розмістили тисячі сайтів). На скандальному відео є те, що для харків’ян мало лишитися за кадром. Думки батька міста, як і його міміка - мають диригента. Добкін намагається говорити про міські проблеми, але йому заважає... погано написана промова. Появу цього ролика напередодні виборів місцеві регіонали назвали черговою провокацією конкурентів.

П’ять хвилин десять секунд відбірного нарізаного відео. Тодішні кандидат у мери Харкова Михайло Добкін і керівник його штабу, а нині секретар міськради Геннадій Кернес записують передвиборчі ролики. Кернес керує своїм підопічним через голосний зв’язок з апаратної телестудії. Цей кліп без купюр вже другий день крутять місцеві телеканали. Походження відео - досить туманне. У політичній тусовці міста пошепки стверджують - півтора року опоненти міського голови брати Протаси полювали за цим матеріалом, і його їм надав один з технічних працівників студії, де писалися ролики Добкіна.