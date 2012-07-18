У Харкові жінка розбила двері банку, аби опинитися у в’язниці - МВС

Харків. 18 липня. УНІАН. У Харкові жінка розбила двері відділення банку, щоб опинитися у в’язниці.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, сигнал про спрацювання охоронної сигналізації в одному з банківських відділень по вулиці Полтавський Шлях надійшов на пульт централізованого спостереження Управління Державної служби охорони при обласній міліції.

Прибувши за лічені хвилини за вказаною адресою, міліціонери спецпідрозділу груп затримання УДСО побачили біля розбитих вхідних дверей відділення жінку, яка сиділа на землі неподалік і перебувала в стані сильного стресу. Жінка розповіла, що ввечері після чергового сімейного скандалу просто пішла з дому, а проходячи повз банківське відділення схопила цеглину і жбурнула її у скляні двері. Таким чином вона нібито прагнула сховатися від особистих проблем у в’язниці.

Правоохоронці Жовтневого райвідділу міліції, куди було доставлено 32-річну жінку, з’ясувати правдивість її історії. Тривають всі необхідні слідчі дії для винесення належного процесуального рішення, повідомили у ВЗГ.