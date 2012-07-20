Нападник Металіста Вілліан може дебютувати вже в матчі з Таврією

Харків. 20 липня. УНІАН. Новий нападник «Металіста» бразилець Вілліан може дебютувати в матчі з «Таврією».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», міжнародний сертифікат на Вілліана вже в Україні.

Цей документ дає право футболістові бути заявленим за ФК «Металіст» і брати участь у матчах чемпіонату Прем`єр-Ліги України та Ліги Європи. Тепер Вілліан може потрапити в заявку на матч 2-го туру Чемпіонату Таврія - Металіст, який відбудеться в суботу, 21 липня в Сімферополі.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня цього року 25-річний бразильський нападник Вілліан Гомес де Секейра (Gomes de Sequeira) підписав 5-річний контракт з ФК «Металіст». Футболіст перейшов до харківської команди з бразильського клубу «Корінтіанс». У цьому клубі бомбардир провів 82 матчі і забив 15 голів. У 2011 році Вілліан виграв чемпіонат Бразилії, а 2012-го року став володарем престижного трофея Південної Америки - Копа Лібертадорес. Виступав за клуби «Гуарані», «Атлетико Паранаенсе», «Вілла Нова», «Фігейренсе», «Корінтіанс». Зріст - 1,71 см, вага - 73 кг.