Харківщина ставить завдання побудувати нормальні туалети в сільських школах
Цього року виділяють 12 млн грн
Харків. 24 липня. УНІАН. Цього року на будівництво та реконструкцію теплих туалетів для сільських шкіл на Харківщині планується витратити 12 мільйонів гривень.
Про це сказав у програми «Від влади до громади» в ефірі обласного радіо голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.
За словами губернатора, в області вже діє спеціальна програма, за якою для цих цілей щорічно виділяються кошти з обласного бюджету. У 2012 році за цією програмою планується витратити 12 мільйонів гривень.
«Розуміючи значимість цієї проблеми для села, що це можливість у тому числі й зберегти здоров`я дітей, Харківська обласна рада давно вже розробила і ухвалила програму з реконструкції та будівництву теплих туалетів для сільських шкіл», - сказав М.Добкін.
Ця програма, зазначив він, розрахована на досить тривалий період і передбачає виділення 51 млн грн для повного вирішення проблеми.
«На цей рік ми планували виділити 12 мільйонів гривень, це було б оптимальне рішення, враховуючи наш бюджет. Якщо дохідна частина буде виконуватися в повному обсязі, у тому числі й бюджет розвитку, на який ми дуже сильно розраховуємо, тоді ми зможемо максимально повно профінансувати цю програму. Якщо ні, то фінансуватися вона буде згідно з тими можливостями, які є на даний момент в економіці нашого регіону», - наголосив М.Добкін.
За його словами, всім регіонам країни вдалося б вирішити проблему туалетів у сільських школах набагато швидше, якби у фінансуванні робіт брала участь держава.