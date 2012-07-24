Харківщина ставить завдання побудувати нормальні туалети в сільських школах

Харків. 24 липня. УНІАН. Цього року на будівництво та реконструкцію теплих туалетів для сільських шкіл на Харківщині планується витратити 12 мільйонів гривень.

Про це сказав у програми «Від влади до громади» в ефірі обласного радіо голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

За словами губернатора, в області вже діє спеціальна програма, за якою для цих цілей щорічно виділяються кошти з обласного бюджету. У 2012 році за цією програмою планується витратити 12 мільйонів гривень.

«Розуміючи значимість цієї проблеми для села, що це можливість у тому числі й зберегти здоров`я дітей, Харківська обласна рада давно вже розробила і ухвалила програму з реконструкції та будівництву теплих туалетів для сільських шкіл», - сказав М.Добкін.

Ця програма, зазначив він, розрахована на досить тривалий період і передбачає виділення 51 млн грн для повного вирішення проблеми.

«На цей рік ми планували виділити 12 мільйонів гривень, це було б оптимальне рішення, враховуючи наш бюджет. Якщо дохідна частина буде виконуватися в повному обсязі, у тому числі й бюджет розвитку, на який ми дуже сильно розраховуємо, тоді ми зможемо максимально повно профінансувати цю програму. Якщо ні, то фінансуватися вона буде згідно з тими можливостями, які є на даний момент в економіці нашого регіону», - наголосив М.Добкін.

За його словами, всім регіонам країни вдалося б вирішити проблему туалетів у сільських школах набагато швидше, якби у фінансуванні робіт брала участь держава.