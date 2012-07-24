У Харкові за «мертві душі» майору міліції дали 5 років

Харків. 24 липня. УНІАН. Вироком Ленінського райсуду Харкова 33-річного колишнього начальника кримінальної міліції райвідділу внутрішніх справ за скоєння посадових злочинів засуджено до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Ленінського району Сергія Патлатюка.



Встановлено, що у гонитві за справними показниками роботи майор міліції складав завідомо неправдиві дані про адміністративні правопорушення, яких фактично не було, та про адміністративні правопорушення з пропущеним терміном притягнення до адміністративної відповідальності винних. Зокрема, правоохоронець склав завідомо неправдиві документи з підробленими записами та підписами громадян, які передав до суду.



Суд визнав майора винним у вчиненні інкримінованих злочинів за ч.3 ст.364, ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

