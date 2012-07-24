Добкін обіцяє не залишити без води жодного району області

Харків. 24 липня. УНІАН. Проблеми з питною водою, які сьогодні є в ряді районів Харківської області, будуть вирішені, жоден район без води не залишиться.

Про це заявив у ефірі програми обласного радіо «Від влади до громади» голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, повідомляє сайт ОДА.

«Проблеми з питною водою часто виникають в населених пунктах, і у них дуже багато причин. Одна з них – зношені мережі, інша – те, що наш регіон не відноситься до лідерів за запасами питної води. Також ми можемо говорити про те, що раніше, особливо, у сільських населених пунктах, всі системи подачі води були на балансі колгоспів і радгоспів, які розпалися, і всі неліквідні активи залишилися безгосподарними. Ці системи працювали, поки у них був запас міцності», – сказав М.Добкін.