На Харківщині поменшало випадків захворювання на вірусні гепатити

Харків. 24 липня. УНІАН. На Харківщині в січні-червні 2012 року порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість зареєстрованих випадків захворювання на вірусні гепатити зменшилася на 2,4% - до 285 осіб (інтенсивний показник 10,4).

Як повідомили УНІАН в Обласному центрі здоров’я, показники захворюваності вірусними гепатитами в Харківській області не перевищують середні по Україні.

У 1-му півріччі по вірусному гепатиту А зареєстровано зниження захворюваності на 27,9% - до 44 осіб (інтенсивний показник 1,61). Зниження захворюваності на вірусний гепатит В становить 29,7% - до 45 осіб (1,64). По вірусному гепатиту С зареєстровано зниження захворюваності на 31% - до 20 осіб (0,75).

Однак хронічну форму хвороби у 2012 році зареєстровано у 176 осіб (у 2011 році – 138).