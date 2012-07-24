У МОЗ стурбовані тим, що німецькі лікарі не поспішають до Тимошенко

Харків. 24 липня. УНІАН. Заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов повідомив, що німецькі лікарі з невідомих українським медикам причин зволікають з приїздом до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка проходить курс лікування у харківській лікарні «Укрзалізниці». Толстанов не розуміє позиції німецьких колег Толстанов не розуміє позиції німецьких колег

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою МОЗ України коментарі О.Толстанова.

«Нам зовсім не зрозуміла така позиція наших німецьких колег. Як відомо, увесь процес реабілітації пацієнтки Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні №5 безпосередньо контролюють німецькі лікарі з клініки «Шаріте». Жодних рішень поза межами їхніх рекомендацій нашими фахівцями не приймається. А всі рекомендації, які німецькі лікарі лишають у перервах свого вахтового чергування, українські медики безапеляційно виконують. Але разом з тим, вже третій тиждень у нас немає жодної інформації про їхні наступні візити. Відомо лише те, що свій запланований приїзд скасувала Анетта Райсхауер. А останні свої рекомендації німецькі лікарі взагалі передавали телефоном», - сказав О.Толстанов.

«Звичайно ж, такий лікарський нагляд по телефону виглядає, м’яко кажучи, дещо дивним. Тому, я думаю, що ми запрошуватимемо наших німецьких колег до роботи медичної комісії МОЗ, яка розгляне питання необхідності подальшого перебування Ю.Тимошенко у лікарні. Сподіваємось, представники «Шаріте» не відмовляться», - повідомив заступник міністра.

О.Толстанов також зазначив, що вважає ефективними проведені українськими фахівцями медичні заходи щодо Ю.Тимошенко.

«З нормальної професійної медичної точки зору, за два з половиною місяці активних реабілітаційних процедур у стінах, без перебільшень, однієї з найкращих лікарень України, не варто стверджувати, що ще немає відповідних позитивних результатів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, один з лікарів німецької клініки «Шаріте», які лікують екс-прем’єра, Лутц Хармс поїхав з Харкова 11 липня. 20 липня Євгенія Тимошенко поінформувала, що лікарі з клініки «Шаріте» приїдуть до Харкова для продовження лікування Ю.Тимошенко наступного тижня.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).