У МОЗ стурбовані тим, що німецькі лікарі не поспішають до Тимошенко
«Нам зовсім не зрозуміла така позиція»
Харків. 24 липня. УНІАН. Заступник міністра охорони здоров’я України Олександр Толстанов повідомив, що німецькі лікарі з невідомих українським медикам причин зволікають з приїздом до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка проходить курс лікування у харківській лікарні «Укрзалізниці». Толстанов не розуміє позиції німецьких колег Толстанов не розуміє позиції німецьких колег
Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою МОЗ України коментарі О.Толстанова.
«Нам зовсім не зрозуміла така позиція наших німецьких колег. Як відомо, увесь процес реабілітації пацієнтки Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні №5 безпосередньо контролюють німецькі лікарі з клініки «Шаріте». Жодних рішень поза межами їхніх рекомендацій нашими фахівцями не приймається. А всі рекомендації, які німецькі лікарі лишають у перервах свого вахтового чергування, українські медики безапеляційно виконують. Але разом з тим, вже третій тиждень у нас немає жодної інформації про їхні наступні візити. Відомо лише те, що свій запланований приїзд скасувала Анетта Райсхауер. А останні свої рекомендації німецькі лікарі взагалі передавали телефоном», - сказав О.Толстанов.
«Звичайно ж, такий лікарський нагляд по телефону виглядає, м’яко кажучи, дещо дивним. Тому, я думаю, що ми запрошуватимемо наших німецьких колег до роботи медичної комісії МОЗ, яка розгляне питання необхідності подальшого перебування Ю.Тимошенко у лікарні. Сподіваємось, представники «Шаріте» не відмовляться», - повідомив заступник міністра.
О.Толстанов також зазначив, що вважає ефективними проведені українськими фахівцями медичні заходи щодо Ю.Тимошенко.
«З нормальної професійної медичної точки зору, за два з половиною місяці активних реабілітаційних процедур у стінах, без перебільшень, однієї з найкращих лікарень України, не варто стверджувати, що ще немає відповідних позитивних результатів», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, один з лікарів німецької клініки «Шаріте», які лікують екс-прем’єра, Лутц Хармс поїхав з Харкова 11 липня. 20 липня Євгенія Тимошенко поінформувала, що лікарі з клініки «Шаріте» приїдуть до Харкова для продовження лікування Ю.Тимошенко наступного тижня.
Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).