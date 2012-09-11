ДПтСУ сфальсифікувала інтерв'ю колишньої співкамерниці Тимошенко - захисник

Харків. 11 вересня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України сфальсифікувала інтерв`ю колишньої співкамерниці екс-прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко Юлії Абаплової.

Як передає кореспондент УНІАН, про це захисник, народний депутат Сергій Власенко заявив на брифінгу у Харкові, коментуючи появу у ЗМІ інтерв`ю співкамерниці екс-прем`єра.

За даними С.Власенка, Ю.Абаплову, протримавши 5 місяців у карцері, змусили дати це інтерв`ю.

«Цю людину Юлію Абаплову після інциденту 20 квітня цього року, коли Юлію Володимирівну брутально побили, примушували дати свідчення, що це вона побила Тимошенко. Після відмови Юлії Абаплової це зробити її кинули в карцер з обмеженим доступом протягом 5 місяців», - сказав С.Власенко.

За його словами, нещодавно на прес-конференції адвокати Ю.Абаплової заявили, що до їхньої підзахисної не допускають ані захисників, ані батька.

С.Власенко наголосив, що має прямі докази фальсифікації інтерв’ю колишньої співкамерниці Ю.Тимошенко. «Я маю прямі докази фальшування вчорашнього інтерв’ю, я знаю абсолютно чітко, що її примушували сказати те, що вона вчора сказала, але навіть при цьому ця мужня людина не сказала нічого», - наголосив захисник.

Звертаючись до посадовців ДПтСУ, С.Власенко заявив, що захист екс-прем’єра оприлюднить докази фальшування вчорашнього інтерв’ю, якщо вони продовжуватимуть вчиняти провокації стосовно Ю.Тимошенко.

«Я звертаюсь до пенітенціарної служби: якщо ця фальшивка буде й надалі розповсюджуватися, ми оприлюднимо ці докази найближчим часом», - сказав захисник.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.