У Ізюмській лікарні відкрито оновлений операційний блок

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Сьогодні в Ізюмській центральній міській лікарні відбулося урочисте відкриття реконструйованого операційного блоку.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у заході взяв участь заступник губернатора Ігор Шурма.

Згідно з повідомленням, для проведення реконструкції операційного блоку Ізюмської ЦМЛ у 2012 році з обласного бюджету було виділено 1 260 тис грн. Ще 140 тис грн як співфінансування додатково виділено з місцевого бюджету.

Загальна площа реконструйованих приміщень операційного блоку становить 348,2 кв. м. В ході реконструкції операційного блоку проведені великі обсяги робіт у 3 операційних залах, створено нову систему вентиляції та кондиціювання повітря, проведена заміна систем подачі кисню та електропостачання та встановлені нові прилади освітлення всіх приміщень операційного блоку. Також проведена заміна санітарно-технічної системи та обладнання, використані сучасні оздоблювальні матеріали, що відповідають нормам дезінфекційної безпеки, замінені 8 вікон та 16 дверей тощо.

За рахунок коштів обласного бюджету поставлено сучасне медичне обладнання для оснащення операційного блоку на загальну суму 328,85 тис грн. Окрім цього, для лікарні закуплені 2 електрокардіографи 3-канальні на суму 20 тис. грн.

Також цього року в рамках субвенції з державного бюджету виділено 800 тис грн для проведення капітального ремонту акушерсько-гінекологічного та поліклінічного відділень. На цей час ремонтні роботи тривають.