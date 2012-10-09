У Kharkiv Palace пройшов Національний медичний конгрес

Харків. 9 жовтня. УНІАН. П`ятизірковий готель Kharkiv Palace, у якому під час харківських матчів Євро-2012 розташовувалася штаб-квартира УЄФА, і по завершенню турніру залишається одним з центрів ділової активності не лише столиці Слобожанщини, але і всієї України.

Як повідомляє прес-служба групи DCH, що реалізувала проекти з підготовки Харкова до Євро-2012, днями в Kharkiv Palace завершив роботу ІV Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України. Один з найбільших заходів у сфері медицини проходив на території готелю впродовж трьох днів - з 3 по 5 жовтня і зібрав близько тисячі учасників. Кращі фахівці з України, Вірменії, Білорусі, Німеччини, Іспанії, Росії, Швеції та інших країн не лише проживали в готелі, але й проводили в його численних конференц-залах секційні засідання, стендові доповіді, експертні дискусії та майстер-класи.

Професори, академіки, доктори наук, що представляють медичні установи різних держав, залишилися дуже задоволені тим прийомом, який був для них організований у Kharkiv Palace, наголошується у повідомленні. Організатори конгресу під час особистої зустрічі з управляючим директором готелю Роддеріхом Леффлером подякували за надану гостинність, професіоналізм та згуртовану роботу працівників усіх структурних підрозділів Kharkiv Palace. За їхніми словами, ІV Національний конгрес неврологів, психіатрів і наркологів України пройшов успішно.

Одночасно з учасниками медичного форуму в Kharkiv Palace проживали також представники керівництва австрійського футбольного клубу «Рапід», який у ці ж дні приїхав до Харкова для того, щоб помірятися силами з харківським «Металістом» у боротьбі за місця в Лізі Європи.

Як повідомлялося раніше, Kharkiv Palace постійно приймає на своїй території різні туристичні групи і масштабні заходи. Готель має одні з найвищих показників заповнюваної номерного фонду і задіяння комплексу конференц-залів у Харкові.

Довідка. ІV Національний конгрес неврологів, психіатрів і наркологів України - один з найбільших заходів галузі, що проводиться під егідою НАМН України, МОЗ України, ДУ «Інститут неврології, психіатрії і наркології НАМН України», Українського науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії і наркології МОЗ України та ін. Президент ІV Національного конгресу - А.М. Сердюк, президент НАМН України, академік.

Kharkiv Palace 5* - об`єкт програми підготовки Харкова до Євро-2012. Перший у Харкові готель, який спочатку спроектований за «п`ятизірковими» стандартами. Готель розрахований на 180 номерів. До готельного комплексу входить підземний рівень (паркінг на 54 місця) і 13 наземних поверхів. На першому поверсі Kharkiv Palace 5* розташовані вестибюль, торгові та розважальні заклади, кафе, лобі-бар. На другому поверсі - ресторан, багатофункціональні зали, бізнес-центр та адміністративні приміщення готелю. З 3-го по 10-й поверх розміщуються готельні номери, у тому числі і 3-кімнатні президентські апартаменти на Представницькому поверсі. На останньому поверсі знаходиться SPA-центр та клуб-ресторан з панорамним виглядом на площу Свободи. Загальний обсяг інвестицій Олександра Ярославського в будівництво Kharkiv Palace 5* перевищує $125 млн. Оператор готелю - «Прем`єр Інтернешнл».