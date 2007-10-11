У Донецьку взято під варту харківського студента

Донецьк. 11 жовтня. УНІАН. Працівники правоохоронних органів затримали в Донецьку студента Харківської юридичної академії за підозрою в розповсюдженні майже 500 таблеток екстазі.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Донецькій області, працівники управління з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків в результаті оперативної комбінації із супроводу і проведення контрольованого постачання таблеток екстазі на територію області затримали жителя Луганської області, який є студентом Харківської юридичної академії.

У затриманого під час огляду було виявлено 497 таблеток екстазі. Вартість вилучених таблеток за цінами чорного ринку становить близько 12 тис. доларів США. Зараз студента взято під варту. Йому пред`явлено звинувачення, ведеться слідство.