За фактом вибуху в Краснограді порушено справу

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Слідчий відділ прокуратури Харківської області порушив кримінальну справу за фактом вибуху парів нафти на асфальтобетонному заводі

Центральної бази виробничого забезпечення Бурового управління «Укрбургаз» у Краснограді, внаслідок якого загинула одна людина та ще дві отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, справа порушена за ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України (порушення правил техніки безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

На місце події виїжджали перший заступник прокурора області Володимир Суходубов, працівники прокуратури області та району, слідча та експертна групи.

Правоохоронці встановили, що сьогодні вранці на території асфальтобетонного заводу під час монтажу металевих східців та майданчика проводилися електрозварювальні роботи над частково заповненою ємністю із сирою нафтою. Близько 11.00 стався спалах і вибух парів нафти без подальшого горіння. Внаслідок цього загинув 54-річний оператор. Зварювальник та один з керівників бази отримали термічні опіки шкіри другого та третього ступенів і політравми. Обоє госпіталізовані до реанімаційного відділення районної лікарні.

Хід слідства у справі перебуває на контролі керівництва прокуратури області.