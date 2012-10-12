Харків’яни стали літати активніше

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Харків`яни все активніше освоюють небо. За вересень Міжнародний аеропорт «Харків» аеропорт прийняв і відправив понад 53 тисячі пасажирів, що у 1,5 рази більше, ніж у вересні минулого року.

Картина приросту за весь рік приблизно така ж, йдеться у публікації «Комсомольської правди в Україні».

Так, із січня по вересень 2012 року аеропорт обслужив на виліт 3 870 рейсів, з яких 2 326 вильотів, - за кордон і 1 544 - по Україні. Позитивна динаміка є не лише наслідком проведення Євро-2012. На вересень припали 543 рейси.

Сьогодні Харків має пряме авіасполучення з багатьма країнами, куди літаки літають або постійно, або з потреби.

Найбільший попит мають рейси на Стамбул, Москва, Відень, Дубай, Тбілісі.

Після переходу на зимовий розклад (це відбудеться 28 жовтня) харків`янам додадуть кілька рейсів. Зокрема, туристи зможуть безпосередньо потрапити в Хургаду, Шарм-эль-шейх (Єгипет) і Підгорицю (Чорногорія).

За словами Володимира Васильченко, генерального директора компанії-оператора Міжнародного аеропорту «Харків», тривають переговори ще з кількома авіакомпаніями, рейси яких можуть бути включені в зимовий розклад. У числі перспективних - прямі перельоти за маршрутами Харків - Краків і Харків - Баку.

Фахівці туристичних фірм відзначають, що літати з Харкова стало приємно.

«Літаки літають нормально, рейси всі завантажені, не чув ні від жоднної людини, щоб вона сказала про аеропорт щось негарне, - відмічає директор одного з турагентств Олександр Пархоменко.

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