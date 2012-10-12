Тимошенко знову відмовилася від участі у засіданні суду

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко відмовилася від участі у засіданні Київського районного суду міста Харкова 15 жовтня щодо діяльності корпорації ЄЕСУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, керівництво Качанівської виправної колонії (№ 54) отримало від суду виклик Ю.Тимошенко для участі в судовому засіданні. Засуджену було проінформовано про отримання виклику.

У відповідь на це Ю.Тимошенко письмово поінформувала керівництво установи про відмову брати участь у призначеному судовому засіданні.

Це вже дев’ятий раз поспіль засуджена відмовляється прибути на судове засідання до Київського районного суду м.Харкова, йдеться у повідомленні.

Про це керівництвом колонії було письмово проінформовано суд.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн. грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн. грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний Суд України.