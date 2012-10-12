Погода в суботу

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Завтра в Одеській, Миколаївській, місцями у Вінницькій, Херсонській областях та у Криму очікуються дощі, подекуди грози (на Одещині місцями сильні дощі).

Вночі та вранці в Україні туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер на Правобережжі південно-східний, на решті території переважно західний, 5-10 м/с, в Одеській області пориви 15-20 м/с.

Вночі приморозки 0-5°, на Одещині 3-8° тепла, на узбережжі морів до 13°; температура вдень 9-14°, в Криму 16-21°.

У Києві та області у суботу - без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Вночі по області приморозки 0-5°, температура вдень 9 -14° тепла, у Києві вночі приморозки 0-2°, температура вдень 11-13° тепла.