Харківщина – один з найбільших боржників за газ

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Харківщина залишається одним з найбільших боржників за спожитй газ сере областей України.

Станом на 16 жовтня підприємства комунальної теплоенергетики (ТКЕ) України накопичили 634,92 млн. грн. боргів за природний газ, спожитий у 2007 році.

Рівень розрахунків цієї категорії споживачів у середньому по Україні становить 85%, повідомили УНІАН у прес-службі ДК «Газ України» НАК ”Нафтогаз України”.

У повідомленні наголошується, що підприємства ТКЕ, які забезпечили розрахунки за спожитий поточного року газ на рівні 90% й надали в ДК «Газ України» гарантії щодо погашення заборгованості, були в повному обсязі забезпечені поставками палива, що дозволило своєчасно почати опалювальний сезон у більшості регіонів України. Відповідальність за невчасний початок опалювального сезону мають нести керівники місцевих органів влади й підприємств ТКЕ, які не забезпечили своєчасне погашення заборгованості за газ, зазначає «Газ України».

За даними компанії, найбільшими боржниками за газ залишаються Дніпропетровська область (заборгованість за 2007 рік - 216,7 млн. грн., рівень розрахунків - 57%), Харківська (109,8 млн. грн. - 77%), Херсонська (19,4 млн. грн. - 61%), Закарпатська (10,9 млн. грн. - 57%) і Кіровоградська (10,0 млн. грн. - 80%) області.

Серед підприємств ТКЕ найбільші боржники: «Дніпропетровські міські теплові мережі» (борг - 64,15 млн. грн., рівень розрахунків - 40%), «Криворізька теплоцентраль» (51,27 млн. грн., 53%), «Криворіжтепломережа» (30,79 млн. грн., 75%), «Сєверодонецька ТЕЦ» (25,33 млн. грн., 73%), «ТЕЦ-3» м. Харків (17,8 млн. грн., 73%), «Теплоенерго» м. Дніпропетровськ (15,18 млн. грн., 21%), «Дніпродзержинська ТЕЦ» (15,2 млн. грн., 42%), «Дирекція розвитку інфраструктури» Харківська обл. (13,04 млн. грн., 30%), «Херсонська ТЕЦ» (12,36 млн. грн., 40%), «Простір-С» Дніпропетровська обл. (10,76 млн. грн., 5%), Обласне КПТМ Харківської обл. (8,96 млн. грн., 15%).

«Газ України» нагадує, що з 15 жовтня паливо поставляється лише підприємствам, які сплатили газ, спожитий цього року, на рівні 95% його вартості.

Підприємствам, які до 31 жовтня повністю не розрахуються за спожите в 2007 році паливо, буде відмовлено в постачанні природного газу для проведення опалювального сезону до остаточного погашення боргів, підкреслює ДК «Газ України».