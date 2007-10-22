Нову редакцію Конституції доцільно затвердити восени 2008

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Радник Президента з правових питань Степан ГАВРИШ вважає, що глава держави найближчим часом має виступити зі своїм баченням нової концепції Конституції України.

Про це він заявив під час прес-конференції в УНІАН, відповідаючи на запитання кореспондента агентства, чи існує загроза, що нова редакція Конституції може бути виписана під конкретного главу держави.

“Думаю, що найближчий місяць ми отримаємо чітку і ясну позицію і модель Президента”, - сказав він. За словами С.ГАВРИША, глава держави має це зробити, не чекаючи конкретної розробки проекту документа. “Він має заявити про свої політичні погляди про основні конституційні позиції і цінності”, - наголосив він.

С.ГАВРИШ також висловив впевненість, що будь-яка Конституція, виписана під чиїсь інтереси не пройде на референдумі. За його словами, проблема полягає в тому, яку змішану форму управління державою запропонувати. “Думаю, що сьогодні більш очевидно, що ця форма управління буде пов’язана з тим, що саме у Президента має знаходитися центр національно-стратегічного планування”, - сказав він. При цьому, за словами С.ГАВРИША, це не означає, що глава держави має управляти виконавчою владою, забезпечувати діяльність судової та законодавчої гілок влади. Він наголосив, що у Президента мають бути функції конституційного арбітрування для того, щоб всі гілки влади працювали в одному напрямку і забезпечували національний інтерес.

С.ГАВРИШ висловив думку, що доцільно, аби референдум з затвердження нової редакції Конституції відбувся на пізніше осені наступного року. “Найкращий період – це початок вересня – кінець жовтня, для того, щоб до виборів Президента імплементувати нову частину конституційних положень”, - сказав він.

С.ГАВРИШ нагадав, що конституційна рада поки що не створена. При цьому, за його словами, на сьогоднішній день в Секретаріаті Президента підготовлені декілька проектів указів глави держави щодо створення спеціального органу, який би займався питанням розробкою нової редакції Конституції. “Президент не визначився який формат цієї конституційної ради може бути найкращим”, - наголосив С.ГАВРИШ. При цьому він не виключив, що з цим питанням Президент України В.ЮЩЕНКО визначиться вже найближчими тижнями.