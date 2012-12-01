В Дергачах зіткнення легковика з автобусом: одна людина загинула

Харків. 1 грудня. УНІАН. Одна загинула, ще семеро дістали травми внаслідок зіткнення легковика з рейсовим автобусом, що сталося сьогодні на Харківщині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, проїжджаючи через перехрестя двох вулиць в райцентрі Дергачі, водій авто «ВАЗ-2108» не впорався з керуванням, зачепив автомобіль «ВАЗ-21099» та зіткнувся з рейсовим автобусом «Богдан». Маршрутний автобус сполученням «Харків - Золочів» перевозив 20 пасажирів.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ-2108» загинув, в автобусі постраждало 6 осіб, у «ВАЗ-2108» - один пасажир. Усі травмовані були госпіталізовані до Дергачівської районної лікарні.