В ніч на 28 жовтня Україна переходить на ”зимовий” час
18:07, 22 жовтня 2007Харьків
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Стрілки переводяться на одну годину назад
Україна в ніч на останню неділю жовтня переходить на "зимовий" час.
У ніч на 28 жовтня о 04.00 стрілки годинника необхідно перевести на одну годину назад.
Перехід на “зимовий” час в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року.
До 1996 року «зимовий» час запроваджувався в останню неділю вересня. Після цього уряд вирішив синхронізувати переведення стрілок з більшістю європейських країн.
Вперше ж «літній» і «зимовий» порядок відліку часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби. Зараз на «літній» і «зимовий» час переходять більш ніж у 110 країнах світу.
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