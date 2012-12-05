На кордоні в чоловіка відібрали набої і 4 кг пороху

Харків. 5 грудня. УНІАН. Харківські прикордонники затримали громадянина України, який намагався незаконно провезти через державний кордон набої та порох.

Як повідомив кореспондента УНІАН керівник прес-служби Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України Мирон Сидор, контрабандний вантаж був виявлений 4 грудня у міжнародному пункті пропуску «Гоптівка» в автомобілі марки «Шевроле», яким керував громадянин України 1976 року народження.

В ході спільного огляду прикордонниками та митниками в салоні автомобіля на задньому сидінні під коробкою з ліками було виявлено упаковку з набоями до нарізної зброї у кількості 20 штук калібру 7,62х54R. На багаж спрацював службовий собака.

Про виявлене кримінальне правопорушення прикордонники поінформовали Управління СБУ в Харківській області.

Після прибуття слідчого з особливо важливих справ УСБУ було продовжено спільний огляд транспортного засобу, в результаті чого в автомобілі серед особистих речей водія було виявлено дві пластикові банки з порохом загальною вагою майже 4 кг та приховані мисливські набої калібру 12 мм у кількості 8 шт.

За фактом працівниками митниці складено протокол про порушення митних правил за ст.483 МКУ. Порушника передано до управління СБУ в Харківській області.

Фото прес-служби ДПСУ