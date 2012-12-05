На Харківщині внаслідок зіткнення 4 авто постраждало 4 людей
13:51, 05 грудня 2012Харьків
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Харків. 5 грудня. УНІАН. На Харківщині внаслідок зіткнення чотирьох іномарок постраждало четверо людей.
Про це повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Головного управління МВС України в Харківській області.
4 грудня о 23.00 на 478 км автодороги Київ – Харків – Довжанський зіткнулися Skoda Octavia, Skoda Fabia, Mitsubishi Pajero та Citroen.
Внаслідок ДТП були травмовані 50-річний водій Mitsubishi Pajero та його пасажирка, а також 61-річний водій Skoda Fabia та його пасажирка. Усі постраждалі були доправлені до обласної клінічної лікарні.
На цей час правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.
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