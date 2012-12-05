На Харківщині внаслідок зіткнення 4 авто постраждало 4 людей

Харків. 5 грудня. УНІАН. На Харківщині внаслідок зіткнення чотирьох іномарок постраждало четверо людей.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Головного управління МВС України в Харківській області.

4 грудня о 23.00 на 478 км автодороги Київ – Харків – Довжанський зіткнулися Skoda Octavia, Skoda Fabia, Mitsubishi Pajero та Citroen.

Внаслідок ДТП були травмовані 50-річний водій Mitsubishi Pajero та його пасажирка, а також 61-річний водій Skoda Fabia та його пасажирка. Усі постраждалі були доправлені до обласної клінічної лікарні.

На цей час правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.