Харків. 6 грудня. УНІАН. У Харкові розпочався Міжрегіональний інвестиційний форум «Інвестиційна карта України: національні проекти, потенціал регіонів, нові можливості для бізнесу».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, Форум проводиться Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України за сприяння Харківської облдержадміністрації та Харківської міської ради.

У роботі Форуму, який проходить у Будинку рад, беруть участь керівництво Харківської області та міста Харків, представники Держінвестпроекту, керівники регіонів України, представники провідних підприємств регіону, бізнес-асоціацій, експерти у сфері інвестиційної діяльності.

«Сьогодні тут зібралися представники 9 регіонів, представники бізнесу, влади - всі ті люди, які забезпечують і реалізують всю роботу, яка пов`язана з інвестиційним кліматом. Сьогодні тут буде багато цікавих дискусій. Я гадаю, що нам буде чим поділитися в плані свого досвіду, також ми із задоволенням послухаємо напрацювання наших колег», - сказав губернатор Михайло Добкін у вітальному слові до учасників форуму.

Під час заходу планується розглянути питання активізації інвестиційної діяльності та формування позитивного інвестиційного іміджу в регіонах України, а також вивчити приклади успішного досвіду залучення прямих іноземних інвестицій. Крім того, представники Держінвестпроекту проінформують щодо принципів розробки та реалізації Національних проектів, а також презентують Інвестиційний Атлас України, робота над яким проводилась протягом 2012 року.