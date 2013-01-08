Уряд запроваджує зустрічі з губернаторами

Харків. 8 січня. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Сергій Арбузов розпочинає щоденні зустрічі з керівниками регіонів з метою розв’язання нагальних економічних та соціальних проблем.

Як повідомляє Урядовий портал, затверджено відповідний графік таких зустрічей з головами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Такий формат співпраці центральної та місцевої виконавчої влади С.Арбузов запропонував з метою більш оперативного вирішення нагальних проблем. Саме за такий контакт висловлювалися й керівники регіонів.

За рішенням першого віце-прем’єр-міністра у зустрічах з головами ОДА братимуть участь і керівники міністерств та відомств, у безпосередній компетенції яких перебуває вирішення порушених питань. Зокрема, йдеться про зустрічі з керівництвом Мінфіну, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики, Міністерства доходів і зборів, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури та Мінрегіону, а також підсумкові - з першим віце-прем’єр-міністром С.Арбузовим та віце-прем’єр-міністром Олександром Вілкулом.

У кожному із зазначених міністерств буде визначено осіб, відповідальних за організацію проведення таких зустрічей.

Порядок прийому формуватиметься у визначеному порядку. Кожен керівник регіону буде мати змогу зустрітися із керівництвом міністерств приблизно один раз на місяць. Вже 10 січня передбачено зустріч з головою Ради міністрів Автономної республіки Крим, 11 січня – з головою Вінницької ОДА, 12 січня – з головою Волинської ОДА.