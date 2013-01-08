У Первомайському міліціонер з пістолетом «відірвався» в кафе

20:22, 08 січня 2013
Харьків
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Не сподобалася вечеря

Пістолет

Харків. 8 січня. УНІАН. У кафе на залізничному пероні станції Ліхачове у Первомайському міліціонер відкрив стрільбу з табельної зброї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на виконувача обов’язків міжрайонного прокурора Сергія Заварзу, інцидент стався вночі з 7 на 8 січня.

За даними прокурора, близько 1.00 сержант міліції вечеряв у кафе. Міліціонеру здалося, що йому подали неякісну їжу. Після цього він відкрив стрільбу з табельної вогнепальної зброї в кафе по полицях з алкогольними напоями.

Постраждалих немає. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Прокуратура району проводить всі необхідні слідчі дії. Проведений огляд порушника показав, що він не вживав алкогольні напої.

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