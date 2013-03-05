У Харкові під судом мітингують противники та прихильники Тимошенко

Харків. 5 березня. УНІАН. У Харкові поблизу будинку Апеляційного суду, де сьогодні Київський районний суд міста продовжить слухання справи щодо ЄЕСУ, проводять свої акції противники та прихильники екс-прем’єра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції противників Ю.Тимошенко беруть участь близько 300 осіб. Вони тримають національні прапори, прапори із написами: «Юлі – зону», «Вона брехуля».

Противники екс-прем’єра вимагають притягнути Ю.Тимошенко до кримінальної відповідальності.

В акції прихильників екс-прем’єра, яка також проходить на площі Руднєва перед будинком суду, беруть участь близько 250 осіб. Люди тримають національні прапори, прапори ВО «Батьківщина», плакати із зображенням Ю.Тимошенко та скандують: «Юлі волю!», «Банду геть!».

Мітинги прихильників і противників Ю.Тимошенко розділені кордоном міліції.

На знімку: учасниця акції біля Апеляційного суду.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА