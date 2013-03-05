У засіданні суду над Тимошенко оголошено перерву до 14.30

Харків. 5 березня. УНІАН. У засіданні Київського районного суду Харкова, який сьогодні продовжив слухання кримінальної справи щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», оголошено перерву до 14.30.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий суддя Костянтин Садовський одразу після початку судового засідання (о 10.00).

Засідання відбувається у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України. За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні та замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці та в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 роках очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.