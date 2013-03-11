У Харкові затримано двох полтавчан, які грабували іноземних громадян

Харків. 11 березня. УНІАН. Працівники харківської міліції затримали двох мешканців Полтавської області, які протягом кількох тижнів скоювали напади на іноземних громадян.

Як повідомили УНІАН сьогодні у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, метою зловмисників було заволодіння особистим майном.

Перший злочин вони вчинили 18 лютого ц.р., коли, напавши на 25-річного іноземця в під’їзді житлового будинку, побили та заволоділи його мобільним телефоном. За вказаним фактом слідчими органами було відкрито кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 186 (грабіж) КК України.

За кілька днів до міліції Московського району Харкова звернувся 57-річний громадянин України, уродженець однієї з країн Східної Азії. Чоловік заявив про напад на його 17-річного сина, в результаті якого хлопець отримав тілесні ушкодження. Як і в першому випадку, нападників було двоє, за прикметами та віком вони були схожі зі зловмисниками, що скоїли попередній злочин. За вказаним фактом також було відкрито кримінальне провадження.

В той же день до міліціонерів Московського РВ від оператора служби «102» надійшло повідомлення про напад на жінку. На місці події слідчо-оперативною групою було встановлено, що потерпілою є 20-річна адміністраторка торгівельного центру, уродженка країни Східної Азії. Двоє чоловіків шляхом відібрали у неї сумку з особистими цінними речами – айподом та коштовним мобільним телефоном.

В результаті вжитих заходів правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисників – на початку березня вони були затримані співробітниками карного розшуку.

Як з’ясувалося під час слідства, нападниками виявилися двоє 27-річних мешканців Полтавської області, які приїхали до Харківщини в пошуках роботи. Вештаючись ринком «Барабашове», хлопці звели знайомство з місцевими дівчатами, які працювали реалізаторами. Вони розповіли полтавчанам, що у вечірній час, особливо в оптові дні, торгівля на ринку йде дуже жваво, а виручка каси іноді доходить до десятка тисяч гривень. Дізнавшись про це, молодики зайнялися пограбуванням. Об’єктами нападів в основному були громадяни, які поверталися з торгівельного центру.

За усіма встановленими епізодами злочинної діяльності затриманих осіб проводяться подальші слідчі дії, повідомили у ВЗГ.