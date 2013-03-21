Підприємства сфери послуг Харківщини у 2012 році виконали 520 мільйонів замовлень

Харків. 21 березня. УНІАН. Підприємства сфери послуг Харківської області минулого року виконали 520 мільйонів замовлень.

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Юрія Сапронова.

За його словами, найбільша кількість підприємств, що надають послуги, знаходиться в Харкові – 82,9% від загальної чисельності.

«За 2012 підприємствами сфери послуг регіону було виконано 520 мільйонів замовлень, середня вартість одного замовлення – 22,8 грн. Що стосується найбільш популярних у населення послуг, середня вартість маршрутного автоперевезення становила 3,3 грн., послуг пошти та зв`язку – 14,1 грн., послуг у сфері охорони здоров`я – 392,1 грн., послуг з надання готельних номерів та інших місць тимчасового проживання – 729,9 грн.», – повідомив Ю.Сапронов.