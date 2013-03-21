Лозівчанин отримав довічне ув’язнення за вбивство 82-річного пенсіонера

Харків. 21 березня. УНІАН. В Харківській області за розбійний напад та вбивство 82-річного пенсіонера злочинець засуджений на довічне ув’язнення, його спільник отримав 15 років в’язниці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Харківській області, злочин був скоєний 22 лютого 2011 року в райцентрі Лозова, коли увечері двоє чоловіків через вікно вдерлися до будинку пенсіонера, маючи на меті пограбувати його.

Після тривалого та жорстокого побиття, не знайшовши грошей, старший зі злочинців задушив господаря подушкою й поставив на неї увімкнену праску, сподіваючись на те, що виникне пожежа і знищить сліди злочину. Прихопивши із собою телевізор, масляний обігрівач та пляшку олії, злочинці втекли з хати.

Полум’я побачили сусіди, які й викликали пожежників та міліцію. Над розкриттям злочину працював весь особовий склад Лозівського міськвідділу міліції. За кілька годин по слідах, які злочинці залишили на снігу, правоохоронцям вдалося їх знайти і затримати.

Вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області, який апеляційний суд Харківської області залишив без змін, двох нападників було визнано винними в скоєнні вбивства та розбійного нападу, вчинених з корисливих мотивів.

34-річного мешканця міста Лозова засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, його 24-річному спільника - до 15 років ув’язнення.