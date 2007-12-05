Кернес підтримує створення ТСК

Харків. 5 грудня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС прокоментував зареєстрований у Верховній раді України проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції, законів України» керівництвом міста Харкова.

«Кращий захист – це наступ», - сказав Г.КЕРНЕС у коментарі, розміщеному на офіційному сайті Харківської міськради.

«Я підтримую ініціативу створення комісії, оскільки це питання вже довго обговорюється в суспільстві. Проте вважаю, що серед членів комісії є люди, які заздалегідь зацікавлені в такому звіті про її роботу, який влаштує тільки їх. Адже недаремно один з авторів проекту - б’ютівець ФЕЛЬДМАН, на зауваження журналістів про те, що висновки Тимчасової слідчої комісії можуть не влаштувати коаліцію, заявив, що у такому разі буде створено нову комісію», - сказав Г.КЕРНЕС.

Як повідомляв УНІАН, у парламенті зареєстровано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними службових обов`язків.

Як зазначено на офіційному сайті парламенту, ініціаторами створення Тимчасової слідчої комісії ВР є народні депутати України Олександр ФЕЛЬДМАН (БЮТ), Микола КАТЕРИНЧУК (“Наша Україна – Народна самооборона”) та Олег ЛЯШКО (БЮТ).

У пояснювальній записці до документу його автори вказують, що у Харкові “мають місце непоодинокі факти порушення Конституції України, законів України” М.ДОБКІНИМ та Г.КЕРНЕСОМ в системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин, зокрема і, під час розгляду питань на засіданнях сесій міської ради.

Тож одним із завдань діяльності ТСК передбачено вивчення обставин порушень законодавства вказаними чиновниками у зазначених сферах, а також оприлюднення відповідної інформації.

Проект постанови передбачає, що до складу ТСК увійдуть 9 народних депутатів від усіх представлених у парламенті фракцій. ТСК діятиме шість місяців з дня утворення. Водночас звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу пропонується заслухати не пізніше тримісячного терміну з дня створення комісії.