Перший всеукраїнський сноуборд-фестиваль - у Харкові

Харків. 17 грудня. УНІАН. Перший всеукраїнський сноуборд-фестиваль відбудеться в Харкові 22-23 грудня.

Про це 17 грудня повідомляє "adrenaline.in.ua".

У програмі фестивалю передбачена конкурсна і спортивна частини. У змаганнях планують взяти участь сноубордисти з Києва, Львова, Сімферополя і Харкова. Як повідомляє "adrenaline.in.ua", для проведення фестивалю буде обладнаний парк з декількох фігур, серед них фанбокс, пара рейлів "рейл" і трамплін - big-air contest. У розважальній частині фестивалю запланований конкурс на найвище оллі, змагання на найвищий стрибок на сноуборді з місця, конкурс на метання сноуборду, конкурс на відкручування кріплень, метання сніжків на влучність, а також дискотека на відкритому повітрі. Продовження заходу і нагородження переможців конкурсу планується провести в клубі "Живіт".