Харків не отримав 25 млн. грн. на будівництво метрополітену

Харків. 9 січня. УНІАН. Зі спеціального фонду Державного бюджету не надійшла субвенція на будівництво Харківського метрополітену, запланована у сумі 25 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради з посиланням на інформацію Департамент бюджету і фінансів.

Департамент повідомляє, що за 2007 р. до зведеного бюджету Харкова за оперативними даними надійшло 2378,2 млн. грн., у тому числі до загального фонду – 1439,2 млн. грн., спеціального – 265,1 млн. грн., отримано трансфертів з Державного бюджету – 673,9 млн. грн. План надходжень, затверджений міською та районними радами на 2007 р., виконано в цілому на 101,3%, по загальному фонду - на 106,3%, по спеціальному – на 119,6%, по трансфертах - на 87,4%.

Порівняно з 2006 р. фінансові ресурси міста збільшилися на 864,2 млн. грн. (у 1,6 рази), у тому числі доходи загального фонду – на 442,1 млн. грн. (у 1,4 рази). Зросли обсяги усіх найбільш вагомих джерел надходжень загального фонду, зокрема, у 1,5 рази - податку з доходів фізичних осіб (з 672,7 млн. грн. до 1010,4 млн. грн.) та плати за землю (з 126,1млн.грн. до 186,6млн.грн.), у 1,2 рази - єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва (з 79,3 млн. грн. до 91,8 млн. грн.), у 1,1 рази - місцевих податків і зборів (з 38,7 млн. грн. до 43,1 млн. грн.), плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності (з 36,5 млн. грн. до 38,9 млн. грн.) та державного мита (з 6,2 млн. грн. до 6,9 млн. грн.), у 1,3 рази - плати за оренду комунального майна (з 22,0 млн. грн. до 28,2 млн. грн.), у 1,9 рази - податку на прибуток підприємств міської комунальної власності (з 7,6 млн. грн. до 14,1млн. грн.).

Доходи спеціального фонду бюджету міста збільшилися проти 2006 року на 121,2 млн. грн. (у 1,8 рази) за рахунок зростання обсягів надходжень від продажу землі (72,0 млн. грн. проти 10,1 млн. грн.), власних надходжень бюджетних установ (63,7 млн. грн. проти 55,0 млн. грн.), податку з власників транспортних засобів (26,3 млн. грн. проти 23,0 млн. грн.), а також надходжень до цільового фонду міської ради (52,2 млн. грн. проти 1,4 млн.грн.).

У порівнянні з 2006 роком обсяг трансфертів, отриманих з Державного бюджету, збільшився у 1,8 рази (з 372,9 млн. грн. до 673,9 млн. грн.), у тому числі у 2,8 рази - субвенції на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам дитинства та дітям-інвалідам (з 75,7 млн. грн. до 211,6 млн. грн.), у 1,6 рази - на надання пільг ветеранам війни та праці, а також субсидій населенню (зі 149,3 млн. грн. до 241,8 млн. грн.).

Департамент відмічає, що заборгованість із заробітної плати працівникам бюджетних установ, які фінансуються з бюджету Харкова, станом на 01.01.2008 р. відсутня.