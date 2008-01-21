Фельдман подарував Харківському музею картини Пікассо, Міро, Матісса, Далі

Харків. 21 січня. Сьогодні Міжнародний благодійний фонд Олександра Фельдмана урочисто передав у дар Харківському художньому музею твори всесвітньо відомих художників ХХ століття - Пікассо, Міро, Матісса і Далі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, колекцію музею поповнять 5 нових експонатів, зокрема: Сальвадор Далі. Рай XXVIII. Святий Петро і Данте. (Ілюстрація до "Божественної комедії" Данте), Анрі Матісс. Равлик, Жоан Міро. Літографія II, Пабло Пікассо. Два персонажі, Пабло Пікассо. Клоун та акробат.

Всі картини є оригінальними кольоровими літографіями. Автентичність кожної роботи підтверджена власноручним підписом автора, а також прикладеним сертифікатом, який оформлений згідно з міжнародними стандартами. На думку мистецтвознавців, такі роботи існують у дуже обмеженій кількості, є самостійні витвори мистецтва і високо цінуються на артринку.

Художники, роботи яких даруються музею, представляють такі відомі напрями образотворчого мистецтва ХХ століття, як кубізм (Пікассо), фовізм (Матісс) і сюрреалізм (Міро і Далі). Усі вони зробили величезний вплив на становлення сучасної європейської художньої культури і входять у коло її знакових фігур.

Про свій намір подарувати Харківському художньому музею твори знаменитих художників-авангардистів Олександр Фельдман оголосив на презентації міжнародної виставки "Шагал та інші", що проходила минулого року в галереї "АВЕК". На підтвердження своїх слів тоді ж він передав музею одну з робіт Марка Крокувала.

Нинішня акція проводиться у рамках програми "Спадщина", яка реалізується Фондом Олександра Фельдмана з 2004 р. Одним з її напрямів є надання допомоги музеям України в поповненні їх колекцій творами відомих представників світового мистецтва.

Раніше Харківський художній музей, крім роботи Крокувала, отримав у дар від Фонду велику підбірку предметів японського традиційного мистецтва з особистої колекції Олександра Фельдмана, а також експозиційне устаткування.