Завтра у Харкові слабкий туман і ожеледь

Харків. 30 січня. УНІАН. У четвер, 31 січня, в Харківській області хмарно з проясненням, без істотних опадів, слабкий туман і слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-західний 5-10 м/сек.

За прогнозом місцевих синоптиків, температура по області вночі 6°-11° морозу, вдень -4°+1°. У Харкові вночі 7°-8° морозу, вдень 0°-2°.

31 січня за пронозами синоптиків в Україні буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень у західних та місцями в північних областях очікується невеликий мокрий сніг з дощем. Місцями тумани. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у східних областях, степовій частині Криму, Приазов`ї та Карпатах 8-13° морозу; вдень від 4° тепла до 1° морозу, у східних областях до 5° морозу, у південній частині місцями 5-7° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 1-2 лютого очікується хмарна з проясненнями погода. 1 лютого на більшій частині території країни пройде невеликий мокрий сніг та дощ, 2 лютого без істотних опадів, лише в західних областях невеликі, місцями помірні опади. Місцями туман, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с, в Карпатах вдень 1 лютого та протягом 2 лютого пориви 20-25 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у східних областях 4-9° морозу; вдень 0-5° тепла, у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті 3-8° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

3 лютого в західних та північних областях, вдень 3 лютого та протягом доби 4 лютого у східних областях, Криму та Приазов`ї часом невеликі опади; на решті території без істотних опадів. Температура вночі 3 лютого від 3° морозу до 3° тепла, 4 лютого 0-6° морозу, у західних областях до 9° морозу, у південній частині місцями 1-3° тепла; вдень в Україні від 1° морозу до 5° тепла, на півдні подекуди 7-10° тепла.

У м. Києві та області 31 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень місцями очікується невеликий мокрий сніг з дощем. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

1-2 лютого утримається хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів, лише вночі 1 лютого невеликі опади. Місцями туман, слабка ожеледь, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

3 лютого очікуються невеликі опади, 4 лютого без істотних опадів. Температура вночі 3 лютого від 2° морозу до 2° тепла, 4 лютого 1-6° морозу; вдень 0-5° тепла.